立法院本會期將優先處理《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，3800億元經費發放獨漏公教退撫基金。全國教師工會總聯合會今天批評前副總統、現任行政院長陳建仁，「年金改革公教先來，撥補卻獨漏公教，你真的有心要照顧公教人員嗎？」

立法院本會期將優先處理疫後特別條例，行政院規畫，去年超徵稅收中的3800億元，其中1000億元用於強化經濟與社會韌性，1000億元挹注勞健保及台電，1800億元用於全民普發現金。

全教總與立法院國民黨、民眾黨、時代力量的多位委今天共同召開記者會，他們抨擊疫後特別條例撥補獨漏公教退撫基金，這是哪門子的社會照顧體系總檢討？難道公教人員在防疫上沒有貢獻嗎？

全教總理事長侯俊良表示，公教退撫基金攸關100萬公教人員的權益，現在有2.5億元潛藏負債，如果不撥補，將有破產危機。但這次疫後特別條例僅納入挹注「全民健康保險基金、勞工保險基金」的財務缺口，卻獨漏「公教退撫基金」，讓公教人員難以接受。

侯俊良說，2016年啟動的年金改革，當初就是由副總統陳建仁主導，被認為是針對公教人員的「選擇性改革」；現在的疫後特別條例，陳建仁是行政院長，他又「選擇性撥補」，獨漏公教退撫基金。全教總質疑，陳建仁真的有心要照顧公教人員嗎？

國民黨立委費鴻泰指出，蔡英文總統要求陳建仁內閣進行「社會照顧體系總檢討」，行政院卻刻意對公教退撫基金的永續視而不見，進行選擇性檢討，這是府院在唱雙簧嗎？

時代力量立委王婉諭指出，政府應關注整體財政紀律的發展，將超收稅額優先用於各項相關基金，以保障國家對於人民的承諾與信任。她認為，立法院去年12月16日通過分年撥補公教退撫基金，政府應盡速提出完整計畫，並在這次疫後特別條例的特別預算中將其納入撥補。