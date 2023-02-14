亞洲藏壽司受惠疫情對營運影響降低，在餐飲內需復甦配合展店效益挹注下，2022年自結合併營收創38.47億元新高、年增達52.26％。前三季稅後淨利1.87億元，較前年同期虧損0.47億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）4.05元，已提前改寫年度新高。

在總店數增加及春節連假需求帶動下，亞洲藏壽司2023年1月自結合併營收4.57億元，較去年12月3.32億元成長達37.7％、較去年同期2.82億元成長達61.73％，超越去年7月3.99億元記錄，首度突破4億元關卡、改寫歷史新高。

亞洲藏壽司2022年在台新展6家店，將總店數推增至48家。展望2023年，公司維持新展5～10家店步調，已於1月中開出桃園大興西店，全台第50家店基隆中正信三店今日起試營運，達成上櫃首階段里程碑目標，並在高雄時代大道打造全台最大的土藏造型新店中。

面對近期食材及人力成本攀升壓力，亞洲藏壽司坦言海鮮食材漲幅相當高，但會先透過調整商品因應，暫無調漲計畫。同時，將持續推廣自助結帳系統，以降低收銀端人力需求，目前已有26家導入，預期年底前全數門市均將導入。

此外，隨著中國大陸去年底解封鬆綁，亞洲藏壽司暫緩許久的中國大陸進軍計畫亦有新進展。據日本經濟新聞報導，藏壽司中國大陸首家門市預計夏季於上海開出，並設定10年拓增至100家目標，當地子公司未來亦規畫於中國大陸掛牌上市。