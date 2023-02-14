美國記憶體大廠美光上周爆出無預警請員工走人消息，有內部員工釋出消息，指公司提出給予優於勞基法資遣費的離職金，以利誘方式讓員工簽合意離職的終止僱用契約，美光則證實提供優於當地法規的離職方案讓員工選擇。美光裁員手法引發網友討論，但不少網友認為美光算佛心公司，「寧願被裁員，也比台廠無薪假好」。

經濟部日前證實，台灣美光合計砍6％約600名員工。自由時報引述台灣美光內部員工說法指出，公司昨(13)日繼續裁員，包括桃園廠與中科廠，都有工程師、生產線技術員被裁員，並揭露公司裁員手法，主管把員工叫進小會議室後，會利誘給予優於勞基法資遣費的離職金，公司希望員工簽署合意離職的終止僱用契約，如此一來，公司不須向主管機關通報資遣事宜，員工也將無法請領失業給付；如果員工不願意簽，則比照勞基法資遣費辦理。

網友紛紛表示，「自願離職也比被裁好看吧，履歷上不用寫被裁員，還給的比勞基法好」、「給優於勞基法資遣費啊，也算良心公司」、「給的比勞基法還多，又幫勞保省錢，佛心公司」、「寧願被裁員，也比台廠無薪假好」、「那包超香的，比大多台商好太多了」、「錢到位就ok，接著去台積電上班」。

也有網友對科技業感到擔憂，「快逃啊，台灣經濟的黑暗期，失落的1~20年要來了嗎」、「台積電在2008年時用過類似手段逼人走，後來讓張忠謀再次回任」、「三星又在這時打價格戰，記憶體真的好慘 」。

另有網友在Dcard上發文，透露美光把取消員工獎金的錢，都砸在資遣費上，資遣費用高達6個月起跳，一名疑似前員工的網友則回應，美光資遣費上看6~10月，比分紅還大包。