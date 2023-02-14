今（14日）是西洋情人節，不僅是甜蜜約會的日子，有些人的財運也特別旺盛，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖龍、生肖虎、生肖蛇,今天財運超旺，其中生肖蛇受財神眷顧，不但生意順遂，收入源源不絕，還有機會經營副業，擴大事業版圖。

▍生肖龍

生肖龍在情人節這天財運超級旺，在事業上不僅能在貴人的幫助下，獲得良好的業績，獎金更是拿到手軟。在投資方面，因先前看準時機進場，近期突然拿到一筆為數不小的金額，讓你笑得合不攏嘴，非常幸運。

▍生肖虎

生肖虎在情人節這天正、偏財運超級旺，不僅在事業上因表現良好，出外跑業務能談到合作商機，獲得老闆器重，進而升職加薪。投資方面近期將可得到好的回饋，讓你有更多資金能夠活用，可好把握。

▍生肖蛇

生肖蛇天生精明能幹，靠自己賺錢，在情人節這天受到財神眷顧，生意上非常順遂，店面不斷持續增加，讓他們錢財不斷進帳，也因此有其他機會能夠經營副業，擴大事業版圖。