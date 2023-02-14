曹佑寧在《哈囉!毛小孩》擔任實習生。（鄭宜熏攝）

28歲的曹佑寧曾是前棒球代表隊選手，在《全明星運動會》中表現優異，這回挑戰台視、衛視中文台的寵物實境節目《哈囉!毛小孩》，居然被分配到「膳食組」，讓對料理一竅不通的他十分苦惱，心想「天啊，這是一個非常大的挑戰，我連刀子都不會拿」，那有做好被酸民罵的心理建設？曹佑寧坦言：「會怕被罵很笨。」

曹佑寧近日加入由陶晶瑩擔任執行長的《毛小孩》，他為了練刀功，過年期間在家練習切菜，仍被媽媽嫌一看就不會切菜，讓他直呼切菜也是門學問。那切菜跟陶晶瑩合作哪個壓力大？曹佑寧表示都很大，「因為畢竟我們是他們選出來的，對我們會有些期待，但我什麼都不會，所以壓力大。」

由於他與顏佑庭皆為《全明星運動會2》的選手，身手矯捷、圈粉無數。不過，顏佑庭先前在《來吧！營業中》擔任工讀生的表現讓人驚嚇，反應總是狀況外，被網友譙翻天，會擔心變成「顏佑庭第二」嗎？曹佑寧大笑說：「我覺得我們算是同款的，沒想到在生活上面，大家基本會做的事情，在我們身上是蠻困難的。」未來面對批評指教，曹佑寧稱會盡量去進步。

他將與同為實習生的郭書瑤、黃偉晉、許富凱考寵物證照，他表示正在準備食材上的知識，自曝除了糖跟鹽分不清楚外，曾把切塊的絲瓜誤認為是芭樂。曹佑寧說雖然考試時要做菜給老師打分數，但最擔心的是口試跟筆試，直言「因為以前沒什麼在考試」，開玩笑說體保生用術科升學，考試都在亂填答案，「所以我很怕筆試這部分」。

此外，曹佑寧日前與王淨爆熱戀，雙方經紀人都回應「不過問」，引發關注。曹佑寧曾錄製過戀綜，當時曾被說像「鋼鐵直男」，他分享自己的戀愛觀，表示過往談戀愛還是會溫馨接送或幫女友提東西，被問到喜歡的女生條件？他則說：「沒有特別的條件，就順其自然，就是靠感覺而已。」