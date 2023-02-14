不少人年後轉換跑道，一名女網友分享，最近錄取一間公司的行政，但在報到之前竟然意外懷孕，讓她很焦慮，深怕被公司知道恐會失去工作，引起網友討論。不少人表示，懷孕是藏不住的，要生的話就要衡量自身健康狀況能否兼顧工作，否則同事必須承擔妳的工作，實在太可憐了。

一名女網友近日在Dcard上分享，年後面試了一間公司的行政職缺，最近收到錄取通知，但在報到前竟意外懷孕，雖然面試當天有被問到是否已婚，而她也照實說「周末會和男友登記結婚！」但沒想到會這麼快就懷孕，現在很害怕入職健檢顯示出懷孕，可能會被公司裁掉，因此不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，「想先問妳要不要把孩子生下來，這對於你的問題會有不同的答案」、「就先離職養寶寶吧，工作內容有要搬水跟拿便當等重物的話，並不輕鬆喔！」、「老實說行政工作多得是，並不是一個非常難得的工作機會啦！」也有網友說，意外懷孕是妳自己的事，硬要去工作，卻什麼都不能做，導致同事們必須要承擔妳的工作，當妳同事好可憐。

另有過來人分享，她入職第三天就發現懷孕，因為不想對不起同事和公司，就拚命加班，直到生產都沒有請任何安胎假，結果最後壓力太大早產。原PO可以先想一想要不要把小孩生下來，要生的話要怎麼兼顧養胎和工作是考慮的重點。

不過，也有網友看完吐槽說，台灣真的是鬼島，這個問題根本就是勞工悲歌，在台灣生小孩超不容易，各種經濟上的壓力，包括通貨膨脹、高房價、低薪水等，導致許多孕婦不得不出來工作，懷孕請個長假還會被同事討厭，真的慘。