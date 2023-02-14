今天（14）是西洋情人節，情侶間瀰漫著戀愛的氛圍，但對於青少年的家長來說，不免擔心孩子是否會發生越界行為。國民健康署提醒家長，以尊重、肯定、同理心和「我訊息」取代威權禁令、不信任、擅做決定和說教，親子之間談論「性」不再難以開口。

國健署長吳昭軍表示，許多父母常常把「我是為你好」掛在嘴上，但這句話讓孩子壓力很大。他坦言，自己也曾經用這樣的方式和孩子溝通，但事後發現自己做錯了，應該尊重孩子的想法，但沒有人天生就會當父母，家長和孩子都需要學習如何達到更好的溝通。

許多家長不知道如何和孩子談「性」，且往往因為雙方訊息有落差而造成隔閡，久而久之就變成避而不談。杏陵醫學基金會執行長高松景提醒，性教育應是愛的教育，如果使用負向溝通 ，不僅沒有達到效果，還可能增加衝突。

為提升家長與孩子間之溝通技巧，國健署製作「愛可以輕鬆說」微電影，透過情境示範展現親子間討論感情議題可能產生的衝突，及降低溝通障礙的方法。家長們不妨透過以下4招溝通技巧，建立親子間的正向溝通模式：

1. 傾聽孩子想法，降低不信任感。對於孩子的優點及表現良好處，可以不吝嗇地給予正向讚美或獎勵，使他們更加願意主動與您分享，並盡量避免給孩子有不信任的負向回饋。

2. 尊重孩子意見，不下權威禁令：先站在孩子的立場，了解孩子的需求及主要訴求，尊重孩子有自己的想法，再一起討論彼此都可以接受的作法，尤其當雙方意見不同時，避免斷然以家長在家庭中的優勢地位加以禁止。

3. 保有同理心，不擅自替孩子做決定：青春期的孩子開始重視自己的自主權，家長們可以站在孩子的立場試著去同理孩子的想法及感受，並以他們的角度去思考及處理問題，若在合適的範圍內建議讓孩子們自己做決定，家長可從旁擔任輔佐角色，以避免沒有告知就擅自替孩子做決定的衝突情境。

4. 善用「我訊息」，取代直接責備：與孩子對話時可以透過「我訊息」來向孩子表達自己的期待或感受，例如：「這麼晚了還沒回家，我會很擔心你的安全」，並盡量避免「你」開頭的責備語句，例如：「你怎麼這麼晚回家？你又跟誰去鬼混了？」

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