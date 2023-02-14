華碩今天發布新聞稿表示，台智雲建置的BLOOM大模型資料集包含46種人類語言、13種程式語言，參數量達到1760億個，整體資料量高達1.5TB以上，運用840個繪圖處理器做跨節點訓練，效能逼近線性理論值。

華碩進一步指出，企業自行推動大型語言模型專案，需熟悉分布式訓練架構、建置AIHPC高速運算系統、理解微調技術、大模型推論，布建門檻極高，若使用「AI 2.0大算力顧問服務」，可快速降低投入時間、技術成本、開發風險、硬體設備和人力投資等成本，打造自有生成式AI應用。

台智雲技術長陳忠誠說，AI技術結合大型語言模型已是產業科技發展的趨勢，企業要單獨執行大型語言模型專案的難度極高，利用一站式AI 2.0大算力顧問服務，可更專心投入研發專案，大幅降低進入門檻。

陳忠誠表示，台智雲AIHPC高速運算平台結合技術資源團隊，以全新服務模式提供AI外部支援，已有高科技研發製造、金融和零售領域企業正在洽談合作。

微軟投資的OpenAI公司去年11月底推出ChatGPT，只要輸入提示字元，包括論文、演講、法律考試等問題都可以在幾秒內得到答案，且ChatGPT能對提問表現出類似人類的反應，推出以來使用者已超過1億。