已故歌手金成宰（김성재）過去曾是「韓國Hip Hop鼻祖」Deux成員，唱紅多首經典歌曲，在韓國演藝圈佔有相當重要的地位，受到眾人喜愛，豈料他卻在1995年突然在飯店內暴斃，得年僅23歲，在當時震驚整個南韓演藝圈，而他的金姓女友也被列為最大嫌疑人。但眾人沒想到的是，如今28年過去，他的家人在近日發現他的墓地遭人破壞，盜取親人放在墳前寄託哀思的物品，後來警方也抓到犯人，她犯案的動機也讓眾人匪夷所思。

根據南韓媒體的報導，已故歌手金成宰的家人近日前往墓地時，發現其墓地周圍遭人破壞，不僅廣大粉絲及家人放在墳前寄託哀思的物品全被偷盜一空外，就連墳墓周遭的樹木也被連根拔起，嚇得家屬趕緊報警。後來警方透過監視器鎖定了一名年約40多歲左右的女性，並將人抓回警局，她接受調查時對於破壞金成宰墓地一事供認不諱，表示自己因為感覺到有人對金成宰施加了「咒術」，而她為了要替金成宰解咒才破壞墓地。對此，警方對於她的說法無法理解與採信，但女子已向金成宰的家人道歉並保證會將墓地恢復成原樣，才讓事件得以落幕。

事實上，當年金成宰會離奇暴斃仍是一個謎，因為當年他被發現倒臥飯店房間時，身上發現多達28道針孔，金成宰的體內還驗出含有麻醉藥劑，而現場也只剩下他與金姓女友，加上離世前金成宰才向吃醋的金姓女友提出分手，之後便發生憾事。但金姓女子只坦承有幫金成宰買過麻醉藥，其他事情一律不認，而在一審判決中金女原本被判處無期徒刑，二、三審卻完全逆轉，金女被以無罪釋放，引發大眾怒火，也傳出金女家族勢力龐大，為了替他洗刷罪名，才動用關係好讓她重新開始生活。