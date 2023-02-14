香港信報報導，中國人民銀行14日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）910億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。

以此計算，公開市場單日淨回籠3,020億元，13日當周前兩日累計淨回籠規模已經達到4,060億元。

路透統計，13日當周逆回購到期總額為1.84兆元，14日至16日的每日到期規模偏大，14日到期量為3,930億元。此外，15日還有3,000億元的中期借貸便利（MLF）到期。

人民幣中間價下調252個基點 人行逆回購230億
人民幣中間價貶153個基本點 人行逆回購4530億
人民幣中間價升76個基本點 人行逆回購增至1,170億
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