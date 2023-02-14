香港信報報導，中國人民銀行14日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）910億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。
以此計算，公開市場單日淨回籠3,020億元，13日當周前兩日累計淨回籠規模已經達到4,060億元。
路透統計，13日當周逆回購到期總額為1.84兆元，14日至16日的每日到期規模偏大，14日到期量為3,930億元。此外，15日還有3,000億元的中期借貸便利（MLF）到期。
人民幣兌美元中間價14日報6.8136元，升值15個基本點。上一交易日中間價6.8151元，上一交易日官方收盤價6.8271元，上日夜盤收報6.8190元。
香港信報報導，中國人民銀行14日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）910億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。
以此計算，公開市場單日淨回籠3,020億元，13日當周前兩日累計淨回籠規模已經達到4,060億元。
路透統計，13日當周逆回購到期總額為1.84兆元，14日至16日的每日到期規模偏大，14日到期量為3,930億元。此外，15日還有3,000億元的中期借貸便利（MLF）到期。
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