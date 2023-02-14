新北市警局瑞芳分局強調，網路傳言不實，跨越對向車道非但不能躲避區間測速，還將多收一張紅單，且影響他人行車安全，呼籲民眾遵守交通規則。（新北市警局提供／張志康新北傳真）

網傳跨越對向可躲區間測速新北警說明。（新北市警局提供／張志康新北傳真）

新北市台2線龍洞隧道附近自去年12月15日起，啟用區間測速及科技執法，截至1月底止，共開出400餘張罰單，其中有一大半不是超速，而是跨越對向車道。原來網傳只要跨越對向車道，就能躲過區間測速，警方強調，若民眾聽信網路傳言，除區間測速躲不掉外，還會多收一張跨越對向車道的紅單。

新北市警局瑞芳分局表示，台2線濱海公路85.8公里到87.5公里路段，也就是龍洞隧道附近，彎道本來就相當密集，往來車輛常因車速過快加上載重不均或貨物未捆牢，發生車輛翻覆後貨物散落路面，或車輛失控衝至對向車道等事故。為此，新北市政府自去年12月15日在該路段啟用了區間測速及科技執法。

該路段自啟用區間測速及科技執法，到今年1月底，共取締違規超速44件、違規跨越雙黃線386件，這樣的結果讓警方有點疑惑。經調查，警方發現有部分違規車輛在跨越雙黃線時，前方根本沒有其他車輛，明顯並非為了超車違規；進一步調查後，才發現網路上有傳言，指只要跨越對向車道，便可以避開區間測速。

瑞芳警分局表示，從取締的成效來看，跨越對向車道的數量足足是超速的五倍，顯然網路傳言不實，警方強調，跨越對向車道駕駛不但危險還會影響他人行車安全，此舉不僅無法避開測速還會因跨越對向車道而多一張罰單。

新北市警局瑞芳分局長王耀輝表示，自科技執法啟用後，該路段截至目前仍未聽聞事故意外發生，顯見防治事故成效良好。但設置科技執法目的仍是希望藉由科技輔助，防制交通違規肇事，改善行車秩序，降低事故發生，呼籲民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能安全返家，免於荷包失血。