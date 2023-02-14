大陸國務院總理李克強昨表示，宏觀調控不搞大水漫灌，支撐了穩物價，但也要看到經濟平穩運行仍面臨不少風險挑戰。中國經濟去年底回穩，今年初回升，要繼續拓展經濟回升趨勢。

大陸全國兩會下月初即將召開，李克強13日主持召開座談會，聽取各界對政府工作報告徵求意見稿的意見建議。李克強說，去年中國經濟運行受疫情等超預期因素衝擊，中央果斷應對，靠前實施既定政策，及時出台穩經濟一籃子政策及接續措施，召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，較快遏制住經濟下滑勢頭，穩住了宏觀經濟大盤。

李克強說，邀請各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士對政府工作報告提出意見建議，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的重要體現，是國務院接受民主監督的重要程序。

他指出，去年全年城鎮新增就業1200多萬人，年底居民消費價格升幅1.8％，經濟實現合理增長，運行保持在合理區間，成績取得極其艱辛、殊為不易。

李克強表示，中國經濟去年底回穩，今年初回升。多年來已成為經濟主拉動力的消費在1月加快增長，但外部環境依然嚴峻，國內需求恢復基礎尚不牢固，中小微企業和個體工商戶困難較多，經濟平穩運行仍面臨不少風險挑戰。要把穩經濟一籃子政策措施效應進一步釋放出來，繼續拓展經濟回升態勢。