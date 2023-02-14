來自美國紐約的男子傑克Jack（左）從台東市騎單車至池上鄉，因胎壓及飲用水不足，向關山警察分局錦安派出所求助。（警方提供）

來自美國紐約的男子傑克Jack從台東市騎單車至池上鄉，因胎壓及飲用水不足，向關山警察分局錦安派出所求助，因所內風嘴尺寸不合，無法打氣，警員楊維雅去電腳踏車行「請求支援」，Jack被警察與店家熱忱深深感動，開心大秀閩南語「兜蝦」，也與員警留下最萌身高差合照。

Jack昨騎自行車從台東市沿著197縣道往池上鄉，行經富興村時發現車胎胎壓不足、飲用水也喝完了，正好發現路旁POLICE字樣的「袖招」，便向錦安派出所求助，楊維雅立即拿出打氣筒，但氣嘴規格不符，所幸池上鄉熱門景點「伯朗大道」及「金城武樹」，自行車出租行林立，楊去電店家後，由熱心的自行車店家協助打氣，並將Jack水壺裝滿水。

普遍認為美國紐約市的警察，形象上高大威猛、不苟言笑，執法時非常強勢，Jack說，此行充分感受到台灣警察的親切與熱忱，他繼續上路前，向警方致謝開心大秀閩南語「兜蝦」。

關山警察分局表示，服務無國界。另外提醒民眾，騎乘自行車除了要檢視胎壓及剎車外，也要配戴安全帽，並遵守交通規則，以確保騎乘安全。