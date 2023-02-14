桃療經顱磁刺激術治療。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

臨床心理師提供睡眠治療，改善失眠困擾。(院方提供／蔡依珍桃園傳真)

睡眠占了人生三分之一的時間，但約10人就有1人是慢性失眠，台灣的安眠鎮靜藥物使用量也高居亞洲第一、世界第二， 醫師指出，造成失眠的原因很多，需透過臨床心理師仔細評估，找出失眠的原因，研究顯示，接受臨床心理師教導的睡眠治療約6至8周，失眠困擾可獲得明顯改善，且效果比藥物持續更長的時間，呼籲別倚靠藥物，應透過失眠整合性治療，徹底解決失眠困擾。

桃園療養院臨床心理師謝文菁說，睡眠問題相當複雜，牽涉到體內掌控睡眠與清醒的神經生理機制，運作得宜，人們就可以順利進入夢鄉，若神經生理機制運作混亂，就會在該睡覺的時間仍保持清醒、無法入睡。

謝文菁說，造成失眠的原因很多，需要透過臨床心理師仔細評估，找出失眠的原因，並覺察與睡眠有關的想法怎麼影響自己的心情和行為，心理師會針對每個人的生活習慣、對睡眠的迷思、因失眠而引發的焦慮憂鬱情緒等面向進行調整，幫助人們培養正確的睡眠習慣，才能降低對失眠的焦慮憂鬱感受、增加成功的入睡經驗，進而提升自我對睡眠的控制感、打破失眠的惡性循環。

謝文菁說，研究結果顯示，接受臨床心理師教導的睡眠治療約六至八周，失眠困擾可獲得明顯改善，也能夠達到與安眠藥物治療相同療效，而在治療結束後，治療效果比藥物可持續更長的時間。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥提醒，如果覺察到自身有明顯的焦慮感受、情緒低落與憂鬱症狀，除了評估之外，有需要也可以尋求精神科專科醫師的診察，評估是否有合併其他治療方式偕同進行的必要。

詹佳祥說，除了常見的藥物治療與心理治療外，也可以考慮安排經顱磁刺激(TMS transcranial magnetic stimulation)等非侵入式的腦刺激治療，來達到更好的效果。桃療持續開辦失眠整合性治療，幫助民眾徹底解決失眠困擾。