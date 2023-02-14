《再見之後》許智然（楊子儀飾）陪曾楚薇（黃姵嘉飾）和杜凱威（張耀仁飾）好好說再見。（華視提供）

楊子儀在華視與公視台語台奇幻愛情劇《再見之後》中飾演的許智然，自責為凱威和楚薇帶來無法挽回的傷害，面對人生的措手不及，楊子儀也有屬於自己的遺憾：「高中時期，我爸因為肝功能不好，所以有定期回診檢查，某天我在家自己染頭髮，我爸問我要不要陪他去醫院看報告，我當下其實可以把頭沖一沖後陪他去，但因為覺得麻煩，就一口拒絕了我爸，過沒幾天的過年期間，我爸就走了。我很自責，當下應該立刻陪他一起去。」

當年的不成熟，造成的遺憾，讓楊子儀每當想起這件事就深陷後悔情緒，「我爸在當老師前，是足球員同時也擔任裁判，現在只要看到足球賽或球評節目都會讓我想起父親」。面對埋藏在內心深處的內疚感，他也努力從「再見之後」學習成長，「所以現在如果我娘要我做什麼，只要我不是在工作，我都會馬上去做，把媽媽照顧好，稍微彌補當年沒有陪爸爸去醫院的懊悔」。

面對人生課題，苗可麗感嘆地說：「往往一開始總是會無法接受，否認甚至憤怒，不斷的想要尋求一個答案，想藉此釋懷，各種念頭反覆糾結後，總是沮喪於無可奈何；最後我去上了心靈成長課程，也看了許多宗教、心理學的書籍，或許最終的答案，還是要回到自己的一念之間。」

伊正、苗可麗想嘗試新角色新風格。（華視提供）

近期因媽媽身體不適，勤於照顧媽媽的苗可麗表示：「為了方便照顧，我在媽媽房間裝了呼叫鈴，方便她呼喚我，剛開始不習慣會被嚇醒，到現在聽到能馬上用熟練的動作完成所有的事，竟然覺得自己對照護有點專業。」更說下次如果演出看護角色，應該可以勝任。

演員們在劇中都有突破性的角色演出，劇中黃姵嘉飾演記者「曾楚薇」熱血正義，她認為整個人設都和自己非常相似，「可能獅子座的性格，面臨艱鉅挑戰也無所畏懼地往前衝。」若接下來還有機會演職人劇，最想挑戰甚麼角色？她滿懷期待地說：「任何沒挑戰過的都很想嘗試，最想挑戰應該是律師、檢察官這類，需要學習專業知識及幹練俐落形象的角色。」而近期因為亮麗的外表和活靈活現的演技受到觀眾注目的方語昕也分享心中的夢想角色：「我最想演廚師，因為近兩三年為了家人健康，開始學習煮飯，研究各種健康食物，過程收穫滿滿，也意外發現做菜竟然如此療癒，算是有煮出興趣！」

伊正則說：「我最想挑戰演臥底，同時呈現正反兩派的自己，那種內心戲的衝突感，有種自己和自己飆戲的快感！」張耀仁表示最想嘗試禮儀師：「想揣摩日常需要面對生離死別的工作心態，如何承受不間斷的哀傷情緒，他們會有怎樣的人生觀？」楊銘威則逗趣表示：「不錯的故事、角色，都是很棒的選擇！」展現了他對於各種角色都想嘗試挑戰的決心。

《再見之後》由黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威、苗可麗、伊正主演，最新一集還原杜凱威（張耀仁飾）的遇難經過，自責不已的許智然（楊子儀飾）陪曾楚薇（黃姵嘉飾）回到龍貓森林，陪伴她和凱威「好好說再見」，過程中兩人心中各自湧現和杜凱威相處的情景，陪伴彼此度過思念與不捨；曾楚薇發現許智然的陪伴是另一種溫暖，默默感謝杜凱威為她帶來新的轉捩點，讓她能和過去好好地道謝、道愛、最終道別，這虐心橋段，也讓觀眾看得揪心不已，在45至54女性收視達0.78。