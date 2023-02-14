14日上午10點，高雄一名行動不便的老人在愛河河西路騎乘電動輔助自行車時，車輛突然起火冒煙，火勢瞬間蔓延並吞噬整輛車。附近的大樓管理員看到火災時，使用滅火器進行緊急滅火，消防人員趕到現場後接手灌救，但老人因來不及逃脫，不幸喪生，老人身份和起火原因尚待進一步調查。

鹽埕分局表示，火勢撲滅後，老人已無生命跡象，現場已拉起封鎖線並通知鑑識人員到場採證，後續由警方調閱監視器了解案情。