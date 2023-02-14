台南熱門景點「左鎮化石園區」2019年開館以來，湧入許多人潮卻也頻傳展品遭破壞，本月12日發生一起男遊客在小孩子面前強行搖晃介紹水質沈澱的球型互動裝置，裝滿水的玻璃缸當場破裂，水流一地，闖禍男東張西望後趕緊落跑。園方昨晚於臉書公布監視器畫面「全都錄」，希望民眾觀展能發揮公德心，也呼籲這名男子出面說明，針對毀損照價賠償復原。

文化局指出，左鎮化石園區展品頻遭破壞，例如標本展品遭人徒手摸、碰觸而毀壞等，11日也發現琥珀展櫃東倒西歪，原來是有人在展場內奔跑撞上，幸運的是展品並未受損；時隔一天，12日就發生B1互動裝置被破壞，讓園方氣結的是，當事人闖禍就帶著小孩離開園區，放任流了一地的水跟壞掉的展品不管，反而是一旁遊客即時通知館方緊急處理。

園方指出，這項裝置正常使用方式是轉動下方轉輪進行擾動與沉積動作，小朋友原本用正確方式互動，結果該名男子錯誤示範，猛烈搖晃玻璃缸後，這個裝置當場破裂。園方昨晚聲明「強力譴責肇事遊客從事情發生到現在，完全沒有通知園區，甚至在事情發生當下馬上離開園區。」呼籲大家愛護博物館資源，就算破壞展品，也請誠實以對，不要做出最壞的示範。園方也聲明「不管你在哪裡，我會找到你」。

園方統計，開館3年多來類似破壞不少，但多屬小物件毀損，這次是整個互動裝置破裂，玻璃缸碎了不說，裡面的水還流了一地，好險沒有造成其他遊客受傷，由於這次被破壞的球型展罩需訂製，已請廠商盡速修復。破壞畫面曝光後，不少網友紛紛表示，「太沒公德心」、「一定要報警」、「最差身教，做錯事就跑掉」，不少人也疾呼「提告」。

園方則說，歷來破壞事件中，都沒有遊客主動說明，目前公布影像也是希望當事人能出面說明，針對毀損物件照價賠償復原。