江姓屋主提告指控黃姓清潔員去年受託打掃其住家，但以酸性清潔劑造成浴室壁磚、地磚侵蝕而出現白色侵蝕痕跡，黃進行3次修補後仍無法清除受侵蝕痕跡，事後江男請人更換受損壁磚及地磚後提告求償，台北地方法院判決黃須賠償更新壁磚及地磚共12萬元。可上訴。

江提起民事訴訟主張，去年1月29日委託黃到他住所進行清潔工作，但他在對方完成清潔工作後竟發現黃以酸性清潔劑造成浴室壁磚、地磚侵蝕而出現白色侵蝕潔痕跡，地磚甚至因為曾放置裝有清潔劑之水桶而出現圓形之水桶痕跡。

江男表示他要求黃進行修補，黃承認其使用酸性清潔劑停留太久未沖掉始造成磁磚遭侵蝕磨損並承諾會負責復原，但黃進行3次修補工作後，房屋浴室壁磚、地磚仍出現白色、受侵蝕之痕跡，他只能找人裝潢重新更換，黃須賠償他損失20萬元。

黃辯稱，江男的要求不符合賠償的比例原則，自己只是弄壞部分壁磚、地磚卻要全室更換，包括衛浴設備要賠償，可是自己也沒有弄壞原告的衛浴設備，況且弄壞的壁磚跟地磚大約10塊左右，局部翻修大約是7至8萬元。

台北地院經計算壁磚及地磚遭毀損數量及工程費用，判決黃須賠償12萬元。全案可上訴。