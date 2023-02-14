小湯湯日前因身上出現不明腫塊且日漸惡化，經媽媽帶他到花蓮慈濟醫院檢查治療，目前已進入追蹤期，且狀況穩定，順利回學校上課。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院今響應2月15日國際兒童癌症日，舉辦個案分享及宣導活動，小兒部兒童血液腫瘤科醫師楊尚憲呼籲家長，如孩子出現較為異常的9大症狀，需趕緊到醫院詳細檢查。（羅亦晽攝）

花蓮慈濟醫院今響應2月15日國際兒童癌症日，舉辦個案分享及宣導活動。（羅亦晽攝）

每年2月15日是國際兒童癌症日，據兒童癌症基金會統計，全台每年罹患癌症的兒童約500人，花東地區因人口數不多，患者佔比雖不大，但存活率低於平均，花蓮慈濟醫院今邀請2名個案的家長分享與孩子一同對抗病魔的心路歷程，其中來自越南的男童Ben罹患白血病，來台治療2個月後，與弟弟的骨髓配對成功，預計下周進行移植手術，醫療團隊也特別為他獻上祝福。

小湯湯的母親說，先前在孩子身上發現不明腫塊且日漸惡化，便趕緊帶他到醫院進行詳細檢查，發現罹患罕見疾病，所幸及時投入治療且完成化療期，進入追蹤期後狀況也很穩定，順利回學校上課，最後她也呼籲家長，如發現小朋友身體有異狀時千萬不要拖，應趕緊給醫生檢查，以免病情惡化。

來自越南的Ben是慈濟醫院收治的第6位越南癌症兒童，父親透過翻譯說，去年Ben身體不適，臉色時常發白，驚覺有異便帶著他赴當地醫院抽血檢查診斷罹患白血病，得知狀況後，全家都很難過、擔心，經詢問當地醫生才知道越南有許多相同症狀的孩子，該院就有200多人。

Ben的父親因抱著要把孩子的病治好的心情，積極配合治療，並幸運的透過當地醫院連繫到慈院醫師同意收治的消息，今年初便帶著Ben與弟弟赴台灣接受療程，Ben的弟弟見哥哥飽受生病之苦，願意將自己的骨髓捐出，經配對成功後預計下周進行移植手術。

慈院小兒部兒童血液腫瘤科醫師楊尚憲指出，兒童癌症前3名為白血病、中樞神經腫瘤及淋巴瘤，據兒童癌症基金會統計，20年前台灣癌童約700多位，近年少子化影響，下降至每年不到500人，2011年後，接受治療孩童5年存活率為80％，10年則是77％，成績較成人好，花東因地形狹長，人口數少，罹癌兒童為全台每年新發病個案的2.3％，但存活率卻較平均低，5年為76.8％，10年則是70％，且有1／5的孩童在診斷罹癌半年便離開人世。

楊尚憲分析花東地區存活率落差原因包括疾病嚴重與治療毒性高，其中疾病嚴重與發現太晚有關，研判可能是因為家裡孩子很多，家長無法即時注意孩子的身體狀況，因此他呼籲家長，如孩子出現不明原因疼痛、淋巴結腫大、不明腫塊、生長發育改變、不明原因發燒、貧血或出血、神經系統症狀、神經母細胞瘤症狀、視網膜母細胞瘤特徵等9大症狀，需趕緊到醫院詳細檢查。