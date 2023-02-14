根據主計總處公布的今年1月份台灣的CPI（消費者物價指數）年增率因春節因素，再度升破3％來到3.04％的半年新高，雖然比2022年3月到7月連續5個月CPI維持在3.27％到3.59％之間為低，不過CRIF認為台灣對2023年物價上漲不能掉輕心。

CRIF分析指出以2016年為基期100來看，2022年台灣的消費者物價指數為107.40，較2021年的104.32上升了3.08，寫下2001年以來的新高，年增率則為2.95％，則為2001年以來的次高，僅次於2008年金融海嘯的3.53％所以儘管2022年全年CPI年增率未突破3，但是仍然值得戒慎恐懼。

理由是通常WPI領漲在先，CPI則具有落後WPI的特性因此台灣WPI在漲到頂後回跌，但CPI仍會落後補漲一段時間。

CRIF分析，自2020年疫情來，台灣WPI因全球封鎖邊境經濟急凍，由2020年1月的98.88，下滑到同年5月的91.45，接著一路回升到同年底的94.77，但全年WPI年增率仍大幅衰退了7.77，相反的CPI在2020年1月為103.28，至12月CPI仍維持在102.71全年CPI年增率僅衰退024％，可見當時終端消費價格沒有出現明顯下跌。

2021年因全球經濟歷經2020年急凍後的急速轉向上，台灣WPI有1月的96.84又一路上升到11月最高點的107.52，全年WPI年增率高達9.46％，但是CPI却只1月的103.08上升到11月全年最高點的的105.62，全年CPI年增率僅1.97％。

CRIF研判2023年台灣經濟在外冷内的情況下，CPI的走勢就會出現另一段對WPl的落後補漲，這段補漲最少是一季，但也不排除維持半年。