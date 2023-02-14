美光表示，於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精簡和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。

美光已開始與部分受全球人員精簡計畫影響的同仁會談，以因應整個產業的嚴重衰退。受影響的同仁在參與會談後離開，其流程均符合當地法律規範。美光在雙方合意下，提供優於當地法規之離職方案，並為受影響同仁在其轉職期間提供協助。為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難但不可避免的決定。

美光頻頻傳出閃電「優離」員工，給予優於勞基法資遣費的離職金，以半強迫的方式要求員工簽合意離職的終止僱用契約，桃園市勞動局則表示，已收到3件該公司勞工的勞資爭議調解申請案，同時為瞭解台灣美光公司資遣情形，近日已排定時間，將請美光到府說明。

經濟部先前曾表示，台灣美光占全球集團業務的6.5成，人才仍有一定需求，預估美光採自願離職、人員精減、減少外部招募之三大管道減少開支，台灣裁員比例不像國外那麼高。

全球科技寒冬迢迢，美國矽谷裁員減薪一波波，面對市場看好下半年景氣復甦看法是否有動搖，以及好轉幅度是否高過預期，產業界且看且走，南亞科(2408)先前法說會也提到，面對DRAM景氣下行風險，南亞科亦持續降低資本支出，將今年資本支出規畫約185億元，比去年的207億元減少，並將動態調降位元產出20%以內，人事也採遇缺不補政策。同為記憶體的華邦電、旺宏也將本周召開法說會，將持續關注產業狀況。