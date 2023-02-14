此外，福特亦看好在美國的全資工廠生產LFP電池，有助於降低依賴一家中國技術合作夥伴的政治風險。福特董事長Bill Ford在宣布這項投資計畫的活動上表示，在美國製造將使我們更接近實現「電池自由」。

透過這項在密西根州的投資計畫，福特也可望獲得美國政府的電池製造補貼，有助於該公司在2026年實現電動車業務營利率達到8% 的目標。

周一福特股價上漲2.83%，收在13.09美元。

福特去年宣布在北美和歐洲銷售的某些Mustang Mach-E電動休旅車和F-150 Lightning皮卡，將開始採用寧德時代在中國製造的LFP 電池。

這座將在密西根州馬歇爾鎮（Marshall）新建的電動車電池工廠，是福特此前宣布將在北美與歐洲建造4座電池廠的計畫之一。

福特表示，寧德時代將提供技術授權讓福特在密西根生產LFP電池，並將提供福特技術支援。

根據福特公告，這座新電池廠預計在2026年投產。

去年福特與韓國電池製造商SK Innovation達成協議，將設立一家合資企業在田納西州和肯塔基州建造電動車電池工廠。

該美國第二大汽車製造商設下的目標，是到2023年底，每年生產60萬輛電動車。