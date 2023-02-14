外資指出，看好英業達，因為該公司將成為健康產業的主要受益者，健康產業超大規模企業在今年的強力資本支出，可望有助於抵消PC放緩帶來的不利影響。英業達去年資本支出大約為60~70億，預計今年資本支出大約為60億，今年伺服器系統組裝將進行擴廠，地點主要在墨西哥，旗下智慧裝置子公司英華達也將在越南擴廠。

英業達元月營收372億元，表現優於預期，月減7.6%，年減6%。元月PC出貨為140萬台，年減7%，月增持平，英業達產品組合優化，電競市占微幅拓增。至於在非PC方面，首季伺服器和英華達事業可能出現15-20%的季減；法人預估，首季將是英業達的營運谷底。展望第二季，PC將有5-10%的季增，而伺服器因新平台帶動出貨，預估會有2位數的季成長；英華達則在低基期的優勢下，以及較佳的零件供應，也會有2位數的季成長。英華達去年底傳出拿下美系客戶智慧音箱訂單，將在今年挹注其營運動能重回穩健成長走勢。