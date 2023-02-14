來自印尼的女山友仙妮，日前獨自攀爬合歡北峰，下山後已近傍晚，整座山頭空蕩蕩，眼見客運小巴、計程車等接駁旅客的運具已下山，只好徒步往武陵方向走去，所幸過程中被新城警分局合歡派出所員警賴彼得看見，先載她到兄弟所翠峰派出所求助，再替她找間民宿休息，讓仙妮能於隔天安全下山。

仙妮日前獨自一人到合歡山攀爬合歡北峰，攻頂後下山抵達登山口已近傍晚5時，眼見沿路無車經過，只好徒步往武嶺方向走去。

賴彼得當時在登山口附近處理遺失物品案件，結束後便駕駛巡邏車返回派出所，途中經過小風口時，看見仙妮全身包得緊密嚴實，步履蹣跚地走在台14甲線的陡坡上，在天色漸暗且冷風頻頻吹拂的山頭上，顯得孤伶無助。

仙妮與賴彼得交會而過時，可能不好意思招手求助，只能不時回頭望著巡邏車離自己遠去，賴因擔心仙妮一在山上恐有危險，不是從後照鏡關注她的動態，最後在職業責任感驅使下，不假思索調頭詢問她是否需要幫忙。

仙妮以生疏的中文表示她想到「Taichung Station」搭車，不過山上似乎已無沒有公車可搭，賴彼德聽聞後立即觸發高山脫困SOP，將她載往武嶺，試圖找尋遊客協助將她載往較熱鬧的清境搭車，未料武嶺停車場已空蕩一片。

最後賴彼德將她載往南投仁愛分局的兄弟所翠峰派出所求助，仙妮因一整天都在爬山，身體有點疲憊，表示想先找地方住宿一晚，隔天再搭客運下山，於是賴彼德遂請翠峰所長張勝華幫忙找一間平價民宿，供她休息。

翠峰派出所2員警載仙妮前往民宿時，坐在後座的她不耐山路蜿蜒，抵達民宿後便因暈車不斷嘔吐，2警及民宿老闆娘趕緊協助清理，讓仙妮入住清潔，2警要離開時，仙妮則頻向2位警察大哥道謝，幸好有他們好心的伸援，讓來自異邦的無助她得以安全脫困。