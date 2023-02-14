大陸人氣女星楊冪與劉愷威離婚5年，近期劉愷威認了有新歡，對象是小他8歲女星李曉峰，先前傳聞因劉愷威女兒小糯米不喜歡李曉峰，恐讓兩人結不了婚，對此，劉愷威的爸劉丹已代為否認，近日受訪更對李曉峰讚不絕口，稱她為人爽快、一點也不做作，並稱兒子年紀不小，終於「懂得看人了」，一席話引來楊冪粉絲怒火。

去年底港媒報導，傳聞楊冪和劉愷威離婚時曾有秘密協議，若男方再婚，女兒的扶養權改歸楊冪，讓劉愷威雖認戀李曉峰，但沒考慮再婚，又因女兒小糯米對短髮的李曉峰沒好感，導致雙方關係急凍。對此，劉丹受訪時全盤否認，強調小糯米還沒跟李曉峰見過面，不可能因短頭髮一事討厭對方，再者，劉丹也否認兒子離婚時有這項協議。

今年初李曉峰被拍到現身香港機場，因衣著打扮輕鬆，被指雙喜臨門，當時劉丹否認，笑說：「是最可靠的消息人告訴我。我都有看過報導，說她穿寬鬆的衣服，有一兩個月又怎麼會這麼快就知道呢，就一定不是了」，暗指是兒子親口告訴他的答案。近日，劉丹又大讚李曉峰有禮貌，先前有透過視訊電話向他們拜年，對兒子新女友有滿滿好感。

劉丹說，李曉峰個性直率、說話得體客氣、絲毫不做作、人長得也漂亮，令他感慨兒子總算成熟了，「懂得看人」，也說小糯米有跟李曉峰通電話，應該也滿喜歡這個阿姨，引來網友回應：「兒子不會說話嗎？全靠爹一直巴拉巴拉說兒子兒媳，還是蹭楊冪流量」、「不是楊冪粉都覺得無語的程度」、「只能說冪離婚真是最最正確最好的決定了」、「懂得看人了，這話是內涵誰呢？」。