民進黨立委高嘉瑜近日玩人工智慧聊天機器人ChatGPT，還問「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」結果得到了一個很官腔的回答，讓她看了直翻白眼。高嘉瑜說，AI給一個四平八穩誰都不得罪的回答，有時候可能不是我們想要的答案。

高嘉瑜指出，AI針對她唱歌好不好聽的回應繞來繞去，結論就是「音樂很主觀，有的人喜歡有的人不喜歡，所以你自己聽過做判斷」，但她只希望得到「好聽」就可以了。

高嘉瑜說，AI雖然給了88個字回答，但不是她想要的答案，AI可以做為輔助參考，還是缺了一點人性，所以不知道做人處事的道理，回答上沒辦法給我們很滿意的答案，所以要靠AI解決問題還是有一些難度。

中國大陸網友問ChatGPT中國大陸什麼時候統一台灣，結果得到誰統一誰還不知道，讓中國網友爆炸，對此，高嘉瑜表示，AI回答政治性問題設定，也是避免爭議，也是兩邊都不得罪，但可能激怒很多小粉紅，站在台灣立場上，這樣的答案雖不滿意，也是可以接受，有時候AI回答聽聽就好，不用太嚴肅看待。