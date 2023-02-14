美國1993年的知名劇集《紐約重案組》深受戲迷喜愛，其中飾演主角兒子的童星奧斯汀梅傑斯（Austin Majors）也是觀眾熟面孔，之後便淡出演藝圈。豈料，卻在11日晚間驚傳過世噩耗，他的妹妹也證實此訊，死因疑似是服用過量的止痛藥致命，陳屍於一處遊民收容所，得年27歲。
童身出身的男星奧斯汀梅傑斯於11日，被發現陳屍在洛杉磯一處遊民收容所，疑似是生前服用過量的止痛藥才導致身亡，驗屍官辦公室表示，死因尚未確定，有待進一步調查。據了解，他因為經濟出問題無家可歸，才會住在遊民收容所。
家人得知噩耗後，悲痛對外發表聲明，「奧斯汀對自己的演藝工作充滿著自豪，從南加州大學的的電影藝術學系畢業後，對導演和音樂始終充滿熱情。同時，他也是個善良、才華洋溢的人。」
事實上，才華洋溢的奧斯汀梅傑斯出現在多部知名電視劇中，像是《慾望師奶》、《急診室的春天》、《重返犯罪現場》和《追愛總動員》。他還為動畫電影《寶藏星球》和《蟻霸》配音。他最知名的代表作是懸疑電視劇《紐約重案組》中的角色，從 1999 年到 2004 年，梅傑斯出演了該系列的 48 集。不過，2009年後就沒再以演員身分推出作品、轉投幕後工作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。