美國1993年的知名劇集《紐約重案組》深受戲迷喜愛，其中飾演主角兒子的童星奧斯汀梅傑斯（Austin Majors）也是觀眾熟面孔，之後便淡出演藝圈。豈料，卻在11日晚間驚傳過世噩耗，他的妹妹也證實此訊，死因疑似是服用過量的止痛藥致命，陳屍於一處遊民收容所，得年27歲。

童身出身的男星奧斯汀梅傑斯於11日，被發現陳屍在洛杉磯一處遊民收容所，疑似是生前服用過量的止痛藥才導致身亡，驗屍官辦公室表示，死因尚未確定，有待進一步調查。據了解，他因為經濟出問題無家可歸，才會住在遊民收容所。

家人得知噩耗後，悲痛對外發表聲明，「奧斯汀對自己的演藝工作充滿著自豪，從南加州大學的的電影藝術學系畢業後，對導演和音樂始終充滿熱情。同時，他也是個善良、才華洋溢的人。」

RIP To Austin Majors. The Actor Has Sadly Passed Away At The Age Of 27. (Making Him Part Of The 27 Club. A Group Of People Who Died At Age 27.) Not A Familiar Name. But He Provided The Voice Of Young Jim Hawkins In Disney's Treasure Planet. @hitRECordJoe Voiced Jim As A Teenager. pic.twitter.com/LGDQLG4McL — Osmosis Jones Rules Est 2003 (Justin Thomas) (@jones_est) February 13, 2023

事實上，才華洋溢的奧斯汀梅傑斯出現在多部知名電視劇中，像是《慾望師奶》、《急診室的春天》、《重返犯罪現場》和《追愛總動員》。他還為動畫電影《寶藏星球》和《蟻霸》配音。他最知名的代表作是懸疑電視劇《紐約重案組》中的角色，從 1999 年到 2004 年，梅傑斯出演了該系列的 48 集。不過，2009年後就沒再以演員身分推出作品、轉投幕後工作。