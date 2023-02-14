大陸新生代男星陳飛宇，是知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，帥氣的外貌與高挑的身材，讓17歲出道拍攝電視劇後便在多部戲劇中飾演男主角，近期更憑著電視劇《點燃我溫暖你》爆紅，深情又帥氣的形象擄獲不少粉絲芳心，人氣不斷飆漲，但沒想到13日卻爆出陳飛宇與已婚女網紅開房間，疑似當小王。對此，陳飛宇在第一時間便出面承認是本人，但強調照片是兩人單身時所拍攝，沒想到卻被人算計並開始敲詐，如今錄音檔曝光再度引發眾人熱議。

微博博主「吃瓜少女張小寒」在事情爆發後也在網路上公開一段錄音檔，內容是陳飛宇經紀公司老闆及工作人員的談話內容，而他的老闆直接就說陳飛宇被騙，透露當時兩人都是單身狀態，然後陳飛宇也正值年輕氣盛，想說拍個照片也沒什麼不好，「幹嘛都沒注意，就被人設計了。」

接著經紀公司老闆指控女網紅有了照片後就開始敲詐，無奈表示「我們的藝人已經受了很久的勒索了，有照片開始就勒索我們」，表示女方平時就會發微信威脅他「你幹嘛不見了，你要不跟我好，我可能要爆（照片）了」持續勒索了4、5個月後，女網紅就跟陳飛宇說她交男朋友了，但沒想到她男友也開始向陳飛宇要錢。此外，音檔中另一名工作人員還補充表示，女網紅一直拿床照威脅陳飛宇不能與誰拍戲，認為她不是粉絲的心態，而是任何事情都想干涉。

最後，陳飛宇的老闆再次強調，陳飛宇當時是在女方聲稱自己單身2年，自己也單身的情況下才與女網紅交往，然後雙方可能就發生那麼一次，女方就弄了一堆照片，之後就開始各種情感勒索，之後再找來另一名男子金錢勒索，也強調「從頭到尾都是被欺騙了，確實都被欺騙！」