韓國演員李侑菲在IG上擁有百萬粉絲，前陣子「準妹夫」李昇基於IG公布結婚的好消息，她也在貼文下給予祝福，卻引起網友不滿，紛紛轉到她的IG貼文留下惡評，最終選擇關閉留言。

李侑菲出生於演員世家，媽媽甄美里出演過經典韓劇《大長今》，生父是老演員林榮奎，妹妹也是演員李多寅，而她曾演過《皮諾丘》、《夜行書生》、《柔美的細胞小將》等戲劇，雖然多是配角，但清新可愛的形象令觀眾印象深刻。

不過因繼父李洪憲於2014年，藉非法炒股獲利近韓幣40億元（約新台幣9500萬元）的資金，媽媽則涉嫌洗錢，據報導該事件牽扯受害者眾多，造成數個家庭破碎；生父林榮奎又背負9條傷害罪名，包括性侵未遂、搭霸王計程車、暴打KTV老闆等。因此李侑菲家的負面新聞，對於李昇基良好的形象，使許多網友不看好他和李多寅的這段婚事。

而李昇基宣布喜訊當日，身為「未來大姨」的李侑菲也在他的IG貼文留言祝賀，卻引來眾多韓國網友不滿，到她的IG貼文留下各種謾罵的言論，「受害者35萬名，韓國史上第二高的詐欺金額，多數人結束生命，請你謝罪安靜地生活吧」、「真心希望拜託別出現在電視裡，只要看見馬上轉台」，因留言太過誇張，使她不得已關閉留言功能。