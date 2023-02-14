美軍F-16戰機12日在美加邊境休倫湖上空擊落「八角形」飛行物，傳出第1發飛彈沒擊中。

美軍F-16戰機12日在美加邊境休倫湖上空擊落「八角形」飛行物，如今美媒引述消息人士指出，由於不明物體體型偏小，F-16戰機第1發飛彈並沒有射中，發射第2發AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈後才擊中目標，瞬間損失超過1200萬台幣。

美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）13日分別引述3名知情人士及美國官員指出，F-16戰機12日下午準備在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落2萬英呎（約6100公尺）高空的飛行物時，其實第1發沒射中，發射第2發AIM-9X響尾蛇空對空飛彈後才擊中目標，每一發響尾蛇飛彈要價超過40萬美元（約新台幣1207萬元），換句話說，第1發沒射中就損失了超過1200萬台幣。

Scoop: U.S. Air Force F-16 that shot down an unknown object over Lake Huron yesterday missed on its first attempt, U.S. officials say.



It’s not clear where the first missile landed. A second Sidewinder air-to-air missile was needed.



Each Sidewinder AIM-9X costs over $400,000. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) February 13, 2023

報導指出，目前尚不清楚第1發飛彈落在哪裡。

至今白宮及美國國防部對外說明擊落休倫湖飛行物時，都未提及第1發沒擊中的情形，不過北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）當日確實提到，由於不明物體體型較小，因此難以射擊。

他說，礙於體型小，雷達導引飛彈的「成功率較低」，戰機也難以擊落，「由於體型，每一種情況下飛行員都覺得無法達成。」

此外，因為能區別目標物體與周遭環境之間的熱能差異，因此飛行員最終使用AIM-9X響尾蛇飛彈，不過消息人士透露，飛彈最後仍失準。

Fox News: U.S. Air Force F-16 that shot down an unknown object over Lake Huron yesterday missed on its first attempt, U.S. officials say.



It’s not clear where the first missile landed. A second Sidewinder air-to-air missile was needed.



Each Sidewinder AIM-9X costs over… https://t.co/jW8ib1XuGE pic.twitter.com/ACnRnbfaoZ — Donbass Devushka (@PeImeniPusha) February 14, 2023

范赫克上將周日表示，「在任何情況下，我們都非常謹慎，確保將潛在附帶損失降至最低」，他當天並未承認第1發沒擊中。

據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，當被問道F-16戰機是否第1發沒射中時，一名五角大廈發言人並未正面回答問題，僅表示：「有鑑於上周六擊落的中國氣球，我們已更密切審視這些高度的空域，這部分解釋了為何過去一周偵測到的物體有所增加。」發言人也補充說，休倫湖上空的不明物體飛越了多個州，五角大廈評估沒有威脅。

第1發飛彈沒射中的消息傳開後引發美國網友議論，一名網友譏諷，「所以某個人家的後院出現了一顆響尾蛇未爆彈？」也有人驚呼：「所以花80萬美元（約新台幣2414萬元）射爆可能是某個孩子的科學實驗？」