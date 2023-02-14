前新竹市長林智堅去年爆出論文抄襲案，時任民進黨主席的蔡英文總統要求黨公職告訴外界「林智堅沒有抄襲」，並在民進黨網站闢謠專區中為其辯護，近日卻被發現相關貼文悄悄下架。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠14日直言，很明顯是拗不下去，他也呼籲現在知錯為時不晚，教育部未來應盤點狀況，了解機制出了什麼錯。

民進黨去年在林智堅論文案爆發後，在官網「闢謠專區」頁面上，連寫幾篇「林智堅論文為原創」、「林智堅中華大學碩論享有著作權且口試早於著作權轉移沒有抄襲、侵權疑慮」等貼文，即便後續2篇論文都被校方判定抄襲，仍未將相關內容下架。

邱臣遠說，林智堅論文案在政壇引起波瀾，民進黨堅持全黨挺一人，林智堅也堅持原有論述，而辯護過程中，台灣大學、中華大學學倫會做出抄襲宣判，林因不服提出訴願，但教育部日前已駁回中華大學處分訴願案。

「很明顯是拗不下去！」邱臣遠呼籲，現在知錯為時不晚，這件事該怎麼做就怎麼做，但有關論文審查、教育制度及學術機構獨立性，教育部未來應整體盤點，了解機制上到底出了什麼問題。