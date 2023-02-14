減重成為風潮，許多減重者會吃水煮餐來減少油脂的攝取，但營養師提醒，油脂也是身體必需的營養素，除了可以增加飽足感，還扮演幫助脂溶性維生素吸收、組成荷爾蒙等功能，長期無油飲食會導致便秘、荷爾蒙失調、增加膽結石風險。

營養師吳佳穎在其臉書粉專表示，對外食族而言，市售的便當底部的油脂確實不容小覷，因此水煮餐可減少油脂、降低總熱量的攝取，且外食的油脂大多是使用會促進身體發炎的油脂，危害身體健康。

但她也提醒長期無油飲食的風險，因為油脂是身體必需的營養素，除了可以增加飽足感，還扮演幫助脂溶性維生素吸收、潤滑腸胃道、組成賀爾蒙與細胞膜等功能，所以長期無油飲食可能就會出現6大問題，包括容易便秘、缺乏飽足感更容易餓、荷爾蒙失調、增加膽結石風險、缺乏脂溶性維生素、皮膚乾燥無光澤。

由於油脂能幫助潤滑脂腸道，缺乏油脂易造成排便不順；油脂可延長胃排空時間，增加飽足感，若無油脂，人會容易飢餓；油脂跟膽固醇都是構成人體荷爾蒙的重要原料；脂肪要由膽囊分泌膽汁來分解，當食物缺乏油脂，會讓膽囊缺乏活動，膽汁更會沈積成結石。

另外，有些維生素需要結合食物中的脂肪才容易被人體吸收，若食物無油脂，人體就會缺乏脂溶性維生素，進而導致身體的潤滑度下降，使得皮膚乾燥頭髮無光澤。