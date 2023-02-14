報導指出，沃爾瑪將關閉位於德州奧斯汀市（Austin）、加州卡爾斯巴德市（Carlsbad）與俄勒岡州波特蘭市（Portland）的技術人員辦公室。沃爾瑪將支付這些地點的員工轉調其他主要辦公室的費用，如轉調到加州聖布魯諾市（San Bruno）的辦公據點，或位於阿肯色州本頓維爾市（Bentonville）公司總部。

沃爾瑪尚未立即回應其他媒體的置評請求。

該公司上個月才剛宣布將自2月起提高美國沃爾瑪門市的平均時薪，以在緊俏的國內勞動力市場中吸引與留住員工。