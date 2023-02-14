報導指出，沃爾瑪將關閉位於德州奧斯汀市（Austin）、加州卡爾斯巴德市（Carlsbad）與俄勒岡州波特蘭市（Portland）的技術人員辦公室。沃爾瑪將支付這些地點的員工轉調其他主要辦公室的費用，如轉調到加州聖布魯諾市（San Bruno）的辦公據點，或位於阿肯色州本頓維爾市（Bentonville）公司總部。
沃爾瑪尚未立即回應其他媒體的置評請求。
該公司上個月才剛宣布將自2月起提高美國沃爾瑪門市的平均時薪，以在緊俏的國內勞動力市場中吸引與留住員工。
《華爾街日報》周一報導，根據一份由技術部門主管Suresh Kumar發出的內部備忘錄，美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）計畫關閉在美國的三座技術中心，並已通知百位員工要保住工作就需接受調職。
報導指出，沃爾瑪將關閉位於德州奧斯汀市（Austin）、加州卡爾斯巴德市（Carlsbad）與俄勒岡州波特蘭市（Portland）的技術人員辦公室。沃爾瑪將支付這些地點的員工轉調其他主要辦公室的費用，如轉調到加州聖布魯諾市（San Bruno）的辦公據點，或位於阿肯色州本頓維爾市（Bentonville）公司總部。
沃爾瑪尚未立即回應其他媒體的置評請求。
該公司上個月才剛宣布將自2月起提高美國沃爾瑪門市的平均時薪，以在緊俏的國內勞動力市場中吸引與留住員工。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。