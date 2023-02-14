台灣蚊子超多，市面上也出現一堆捕蚊神器。一名網友分享親身試驗過的妙招，只要在捕蚊燈的收集盤上，放上一坨雪芙蘭，對蚊子來說就變成「致命的誘惑」，短短8天過去，捕蚊燈裡已經堆滿了大量蚊子的屍體，超狂效果引起網友熱烈討論。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》分享一招提升捕蚊燈的效能，只要在捕蚊燈的收集盤上面抹一點雪芙蘭，根據他親身實驗發現，短短8天過去就出現「蚊子屍海」，密密麻麻的蚊子屍體顯示效果好到誇張。

貼文引起網友討論，不少人驚呼沒想到雪芙蘭還有這功能。「原來雪芙蘭會引蚊子，怪不得每晚蚊子都跑去找我老公（他的腳會擦雪芙蘭）」、「長知識了，今天買來試看看」、「雪芙蘭要缺貨了」、「還不趕快每個社區合購一瓶雪芙蘭」。另有網友試驗過後認證「真的有效！以前捕蚊燈都是放點在旁邊， 後來有蚊帳後就沒在用了」。

原PO也解釋說，這個其實是他在網路上找到的偏方，沒想到實測以後效果良好，他直接挖一坨放在捕蚊燈的收集盤上面，蚊子不知道為何瘋狂被吸引，飛過來以後被捕蚊燈電死，最後通通掉在捕蚊燈裡面，最後堆積成一片屍體山。