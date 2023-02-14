今日是西洋情人節，一名男網友表示，今年仍是一個人過節，沒有另一半可以慶祝，只能在家做3件事，包括打手遊、打手槍和傳訊息給所有女性朋友，文章上線後，網友也加入討論，一名網友提醒他「情人節絕對不要滑IG，很重要！看1分鐘眼睛被傷害100次」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年仍找不到另一半過情人節，沒意外的話會繼續單身下去。他說身為「單身狗」只有3件事能做，第一是在家打手遊，因為情人節外出會被路上的情人打擊信心，只能在家叫外送打遊戲。

原PO表示，第二是「跟右手培養感情」，沒有女友只能自己服務自己；第三件事就是發訊息給身邊所有的女性朋友，祝福她們情人節快樂，當中一定會有1至2人回訊息，就可以展開對話，或許能藉機脫離單身。最後他說，若覺得無聊還可以下載交友軟體找聊天對象。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「情人節這天絕不滑IG，很重要！看1分鐘眼睛被傷害100次」、「健身房報到！我排課就是要排情人節」、「往好的方面想，交了女朋友會花更多錢」、「情人節墨鏡要戴好」、「我覺得單身很好啊，想幹嘛就幹嘛多自由」。