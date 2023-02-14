土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，傷亡人數持續增加，衛生福利部7日起開放捐款專戶，今天公布最新統計，截至13日下午5時止，已接獲逾10萬筆、約4.9億元善款。

土敘邊境6日發生強震後，行政院責成衛生福利部成立土耳其賑災專戶，民眾可透過金融機構匯款、ATM、網路銀行、臺灣行動支付、郵政劃撥等方式，亦可透過四大超商捐款。

土耳其賑災專戶開放以來，不僅民眾捐款意願踴躍，亦有多家企業及團體主動響應。衛福部今表示，截至13日下午5時止，土耳其震災專案總計捐款接獲10萬674筆、4億9064萬餘元。

土耳其震災專案募得款項，將全數交由外交部進行捐贈，提供土耳其當地災民緊急所需。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，專戶會持續開放至3月6日，目前募得的善款將依照外交部需求，分批對外捐贈，以即時援助土耳其災後需求。

衛福部表示，有意願捐款的民眾，可於3月6日前透過以下方式進行捐款：

(一)臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、臺灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。