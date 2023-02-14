有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，不論戲劇或主持都繳出漂亮成績單，即便已經66歲仍維持傲人火辣身材，讓不少年輕女性望塵莫及，綜藝大哥胡瓜日前曬出30多年前的海報，意外讓陳美鳳當年模樣曝光，凍齡樣貌讓網友驚呼不已。

胡瓜日前曬出當年知名西餐廳秀場海報，附文表示：「台北燈會看了沒？祝大家元宵節快樂～30幾年前的元宵節，經典重現」，只見上頭印有不少鼎鼎大名資深藝人的大頭照，像是費玉青、陳盈潔、澎恰恰、蔡幸娟等演藝圈大前輩，所有人當年青澀樣貌因此曝光，掀起不少五六年級生的回憶，胡瓜當年瓜子臉的清瘦模樣，也成為討論話題，不過最驚人的莫過於陳美鳳，當年留著俏麗短髮的鄰家女孩，即便經過30幾年，仍未見歲月在臉上留下痕跡，讓所有人直呼不可思議。

對此，網友紛紛留言：「太經典的海報了」、「時代的眼淚」、「小時侯常常去台中聯美大歌廳看秀，很棒的回憶」、「大家都好年輕哦！這張要珍藏」，也有不少人大讚胡瓜：「瓜哥保持的很好都沒變」、「演藝圈和主持界，瓜哥一直都是最帥」、「瓜哥沒什麼變，很會保養」。

陳美鳳30多年舊照曝光，被指撞臉資深藝人銀霞。（圖／胡瓜臉書）

這張海報也釣出藝人方馨回應：「鳳姐我以為是銀霞，都很漂亮」，對此，陳美鳳也開心表示：「說鳳鳳像氣質玉女銀霞，耶~這是我今年收到最好的禮物~撒花，這海報也太珍貴了我要借來PO」。