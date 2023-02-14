艾利森（Tom Alison）今天出席Meta亞太區媒體線上說明會表示，臉書每日活躍用戶超越20億人，代表使用者社群不停成長。未來臉書希望可以協助用戶與親友保持聯繫、進行更多的社交發現（Social Discovery），因此臉書大力投資AI，讓20億用戶每天可以接觸更多內容。

從技術面來看，艾利森表示，臉書的演算法要讓用戶看到所有朋友和粉絲專頁的更新，並排序到動態消息裡，這是很大的挑戰。臉書不只想讓用戶看到已經連結朋友的內容，還希望提供交友圈以外的內容，例如臉書平台有上百萬名創作者，很多在亞太地區，透過演算法可以把相關內容推送給世界各地感興趣的用戶。

他強調，臉書會根據用戶看過、按讚過、評論過、轉貼過的內容，找出類似內容推薦，這些「信號」能讓臉書了解如何推薦更多用戶可能喜歡的內容。演算法會根據幾百種到幾千種信號，了解用戶在看什麼內容、對哪些內容感興趣，並確保推薦內容具有高品質。

根據Meta公布的最新數據，臉書每日活躍用戶為20億人，每月活躍用戶接近30億人。臉書、Instagram及WhatsApp的每日活躍用戶數已達史上最高峰。

Meta旗下平台目前每日活躍用戶數達29.6億人，年增5%；每月活躍用戶數達37.4億人，年增4%。臉書每月活躍使用者人數為29.6億人，年增2%。

在Meta旗下平台，Reels短影音的創作內容數及觀看數持續快速成長。目前臉書及Instagram上Reels觀看數所創造的收益，年增超過1倍。