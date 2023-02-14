新壽慈善基金會今天透過新聞稿說明，新壽慈善基金會董事潘柏錚及新壽慈善基金會副執行長陳彥名13日率新光關係企業各基金會單位赴衛福部，由衛福部長薛瑞元代表接受1000萬元賑災款。

土耳其靠近敘利亞邊界6日發生強震，兩國累計逾3萬人罹難，各界陸續伸出援手，台灣政府第一時間派遣國際搜救隊遠赴土耳其協助搜救，新壽慈善基金會董事長吳東進得知後，隨即發起關係企業響應衛福部賑災專戶。

除了新壽慈善基金會捐款300萬元賑災善款外，並聯合新光關係企業各基金會單位，包括吳東進基金會、吳氏基金會、吳火獅先生急難救助基金會、新光保全關懷社會福利基金會、台灣新光健康管理事業股份有限公司等新光所屬各基金會力量，共捐助1000萬元幫助災後重建。

另外，對土耳其及敘利亞災民的處境深感不忍，威剛也加入送暖行列，除調撥約400件全新的威剛員工冬季厚外套加入賑災，威剛董事長陳立白還自掏腰包訂購500件雙人羊毛毯及500個保溫瓶。

威剛表示，員工於週末期間協助裝箱，分批送至財團法人基督教芥菜種會，部分物資已順利搭上政府專機前進災區。

威剛同時委由土耳其當地業務代表，於當地採購基本的維生食物與保暖用品等必要物資，直接送達災區。