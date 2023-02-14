日本中央銀行「日本銀行」78歲總裁黑田東彥將於4月8日卸任，日本政府今天將71歲新任總裁植田和男等人事案送進國會審查。植田料將成日本二次大戰後第一位學者出身的央行總裁。

日本放送協會（NHK）報導，日銀新體制將面對的難題包括，如何創造伴隨薪資增加出現物價穩定上漲的良性經濟循環，及如何因應大規模貨幣寬鬆帶來的副作用。

共同社報導，植田是曾任日銀審議委員的經濟學者；至於日銀副總裁人事案，日本政府提名62歲前金融廳長官冰見野良三，及60歲的日銀理事內田真一。

日銀總裁與副總裁共3人的人事案，將在分獲日本國會眾議院及參議院行使同意權通過後，總裁預定4月9日上任、副總裁預定3月20日上任。總裁與副總裁任期同為一任5年。

植田已表明目前將持續貨幣寬鬆政策的想法。植田的專業領域是貨幣政策研究，曾任東京大學教授，並從1998年起擔任過7年的日銀審議委員。

在2000年8月舉行的貨幣政策決定會議上，植田在是否解除零利率政策投下反對票。雖然植田表明目前將持續貨幣寬鬆政策的想法，但也以顧及其副作用的「平衡型」人物為人周知。

植田是繼1964年到1969年擔任第21任日銀總裁的宇佐美洵後，又一位非出身日銀及財務省的央行總裁。宇佐美洵是舊三菱銀行出身。不過，放眼全球主要國家央行，由經濟學者擔任總裁職務的情況並不少見。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120214