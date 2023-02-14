中台灣第一筆鄰近「雙捷運」站的土地標售案，預計將在第二季登場！地點位於七期重劃區，佔地面積逾千坪，預計4月26日公開標售。

第一太平戴維斯今（14）日早上表示，該公司受託獨家辦理台中市西屯區七期土地公開標售，標的坐落於40米文心路二段上，基地雙面臨路，緊臨台中市政府與府會園道，基地面積1,044.47坪，距離台中捷運唯一的雙捷運線交會站市政府站僅200公尺。

這塊土地，土地使用分區為第三種新市政中心專用區，建蔽率與容積率分別為50％與400％，基地已申請容積移轉約39.3％，開標日為4月26日，即日起開始領標。

第一太平戴維斯表示，台中七期近年無論在豪宅、商辦跟百貨零售方面表現都相當出色，吸引多家建商跟金融保險機構積極將資金投入七期土地或商用不動產市場。

第一太平戴維斯研究部統計，自2021年至2022年的兩年間，七期大型土地交易總金額累積達362億元，占台中大型土地交易的3成。其中以興富發、皇翔與遠雄等三家建設公司最積極，投入金額分別達122億元、77億元與68億元。

同期間，商用不動產成交金額則達142億元，最知名交易案為中國人壽以120億元買下七期豐邑市政核心整棟大樓，寫下2022年全台最大宗商用不動產交易案紀錄。

第一太平戴維斯研究部主管丁玟甄表示，目前台中七期興建中或規劃中的商辦潛在開發案即有將近10案，包括興富發、冠德、豐邑、允將建設等建商，都將興建商辦大樓，台中商銀總部與網銀國際總部，屬於自建總部大樓，潛在辦公室總樓地板面積超過14萬。

丁玟甄表示，在新百貨商場方面，除了誠品生活承租市政路上7,500坪商場，預計在2023年下半年開幕，豐邑百貨「豐生活」以及環球購物中心未來也預計在七期展店。

此外，2家五星級酒店也在籌備規劃中，商辦、百貨與旅館多箭齊發下，進一步強化七期商圈的成為中台灣商業核心的地位。

負責標售的第一太平戴維斯台中分公司協理賴冠維表示，此次辦理公開標售的土地立地位置與條件相當精華，距離台中捷運唯一的雙捷運線交會站市政府站僅200公尺，基地東側為40米的文心路二段、西側則緊臨有綠十字公園之稱的府會園道，擁有百米的永久棟距與開闊景觀視野，具備打造豪宅、高端飯店與A級商辦大樓的稀有條件。