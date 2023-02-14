台灣去年10月13日重新開放觀光客來台後，來台國際旅客復甦超乎預期，其中美國、加拿大市場表現亮眼，10月至12月來台人次達7萬9000人次，為長線市場最大客源國。為持續爭取北美來台旅客，交通部觀光局邀請艾美獎得獎主持人Erica Olsen於西洋情人節訪台，在台灣旅遊1周，返美將播出訪精彩片段，詳細介紹台灣旅遊。

觀光局與美國哥倫比亞電視台（CBS）合作，邀請Erica Olsen來台體驗。Erica Olsen嚮往台灣許久，耳聞台灣人民熱情友善、自然景色優美、豐沛的美食及文化底蘊，是前往亞洲旅遊的首選，很開心受觀光局邀請能夠完成心中願望清單，可說是一趟實現夢想的旅行。

觀光局表示，此行將從繁華的台北開始，前往歷史悠久的台南和港口城市的高雄，最後在世界知名的阿里山國家風景區觀賞春季限定的櫻花及日出美景。重點行程還將穿著旗袍漫遊古色古香的台南，體驗復古風情以及搭乘全台第一輛美食巴士，感受車上用餐遊覽信義區夜景的創新旅遊方式。

Erica Olsen將能完整體驗台灣的自然、人文、美食等各面向，並在其主持的節目《Inside SoCal》中分享台灣之旅體驗及發現，3月鎖定美國南加州的KCAL及 KCBS TV準時觀看，北加州灣區也可以透過「Travel Tuesday」觀看Erica Olsen介紹台灣的美景。

觀光局長張錫聰說，此行安排Erica Olsen前往北投體驗泡湯和美食，安排換上旗袍漫步台南古城，夜宿阿里山享受櫻花季及茶園之美。疫後北美市場對於亞洲旅遊需求強勁，台美航班也快速增班以反應市場需求，將持續針對不同族群加強行銷，相信此次邀請美國主流媒體探訪台灣新體驗，將能增加台灣形象在北美曝光。

台灣自2022年10月13日起開放邊境，去年來台旅客突破88萬人次，入境觀光復甦超出設定目標，自舊金山和洛杉磯起飛直航台灣的航班已恢復到疫情前的7至8成，預計今年第2季將再增加班次，北美市場旅客來台成長可期。