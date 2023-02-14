東北風影響，氣象局發布基隆、新北2縣市大雨特報，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團來襲，天氣寒冷，北台灣高溫僅13到15度，氣溫持續下降中，尤其新竹以北局部地區10度以下低溫持續的時間較長。

氣象局發布基隆、新北2縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（14日）強烈大陸冷氣團影響，天氣明顯變冷，北台灣高溫只有13到15度，中部及花蓮也只有16到18度，南部及台東稍高一些，高溫20至24度，入夜後中部以北及宜蘭低溫約11到13度，其他地方14到16度，提醒氣溫持續下降中，台中以北及宜蘭易有局部10度以下低溫，尤其新竹以北局部地區10度左右或以下低溫持續的時間較長，請好好保暖。

降雨部分，由於今天華南雲雨區東移，各地雲量偏多，北台灣有短暫雨，其他地區也有局部、零星短暫降雨。

象局表示，周三、周四（15日、16日）強烈大陸冷氣團持續影響，中部以北及東半部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，周四清晨易有輻射冷卻，台南以北及宜蘭低溫10到12度，其他地區低溫14、15度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2到3度；周三華南雲雨區帶來的水氣減少，雨勢明顯趨緩，周四水氣更少，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫稍微回升。