亞系外資表示，有鑑於NB市場疲軟，需求持續修正，且商用NB市場對增長貢獻有限，鈺太現階段庫存天數處於歷史高位，雖然長期看好鈺太智慧手機產品線，但預計2024年智慧手機應用的市場和貢獻仍有限、占比總營收約落在8%，故將鈺太評等評級由買入下調至賣出，目標價維持210元，並調降鈺太2023年、2024年EPS削減47%、34%，分別為7.66元、11.51元。

亞系外資表示，預估2023年整體NB出貨量將下降12%，這將導致鈺太營收年減約20%，因為NB佔鈺太總營收達60%以上，預計不斷惡化的市場需求限制了鈺太收入表現，此外，商業NB已經開始針對細分消費市場進行調節，但時間點有點晚，故恐導致更糟不佳的產品組合和內容增長緩慢。

亞系外資表示，市場看好藉由聯發科(2454)以利於鈺太在今年第二季智慧型手機領域上有更高的利潤率，然而，Android智慧手機出於成本考慮主要使用A-Mic(類比麥克風)，預計主要客戶傳音的出貨量僅從下半年開始增加，隨著A-Mic仍然是主流，故預估2024年鈺太在聯發科移動AP的採用率僅達到5%、到2024年占比營收僅8%。預計A-Mic仍將是鈺太智慧手機領域的主要產品線，且競爭強度比NB市場高得多，其他競業包括瑞聲、歌爾、樓氏電子等，加上A-Mic的毛利率比D-Mic(數位麥克風)低20~30%，所以，隨著A-Mic未來的貢獻增加，預計將對毛利率帶來壓力。