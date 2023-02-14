日本央行新領導團隊即將上場，在當地基準的公債殖利率方面，一直趨向現任黑田行長的容忍上限0.5%位置。主因是，新行長植田在考慮到當地通膨居高不下，可能會再度放寬殖利率波動幅度，或放棄實施曲線控制政策。

衡量央行利率預估的指標之一，日本10年期隔夜指數交換（OIS）的交易價格，已經高出同等級的公債殖利率至少30個基本點以上，表示殖利率曲線控制的上限有可能再被提高。不過，上述兩個數值是遠不如當地核心通膨，在2022年12月所創的40年新高4%。

新加坡調研單位Asymmetric Advisors認為，許多經濟學者似乎都低估了日本現在有嚴重的通膨問題。希望繼任的植田，不要被現任的黑田給誤導，那就是本季通膨將開始下滑的說詞。植田要先調整殖利率曲線控制，且要比市場預期要快。

至於日本央行現在的負利率政策，也有望在植田就任後廢除。根據國際清算銀行（BIS）統計，全世界的國家中只有日本的短期政策利率還是在零以下。歐洲央行在2022年7月已不再實施負利率政策，瑞士以及丹麥也在之後的9月不採用。不過，萬一日本不再是負利率，公債可能會出現大拋售的情況。

在日本股市方面，由於市場臆測現行利率政策可望轉變，金融族群在14日表現亮眼。日本基準公債殖利率的波動上限以及當地的負利率，一直都是日本金融類股獲利的兩大罩門。

同樣地，日圓在過去幾個月以來也有突出表現。日圓自2022年10月底以來，已升值超過12%，在全球10大工業國中首屈一指，這要拜日本央行在去年12月突然將自己10年期公債殖利率上限提高1倍至0.5%。同時，聯準會升息幅度趨緩也是日圓走升原因之一。

為了保衛日本公債殖利率上限，日本央行在元月又買進創紀錄高的23.7兆日圓，約1800億美元政府公債。由於日本央行已經持有日本半數左右的政府公債，可能對影響金融市場正常運作。瑞穗銀行就直言，日本央行在挑戰貨幣政策的極限，根本在暴露沒有效用。