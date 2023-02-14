抽水站外觀也採用具有地方民俗特色的「陣頭十二婆姐」的元素，盼藉由天助人助下，希望讓學甲居民不再受淹水影響。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府近年努力強化學甲宅仔港地區的排水防洪能力，由於當地住宅區位處低漥，2016年梅姬颱風及2018年豪雨時，社區都淹大水，水利局經通盤性檢討且獲中央經費補助，總計投入9300萬元施作宅港抽水站及下水道系統，於14日完工啟用，市長黃偉哲前來見證防洪減災生力軍的啟用。

學甲宅仔港的住宅區位在急水溪及田寮排水之間，容易受兩側河岸堤防影響，使聚落排水無法正常排放，過去遇到強降雨時經常淹水，雖然積水很快退去，但是府水利局期盼提升排水防洪能力，讓附近居民免於積淹水的困擾、安心居住。

學甲宅港抽水站及下水道系統完工啟用，台南市長黃偉哲（右二）等人前來見證。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

黃偉哲說，2016年梅姬颱風時，學甲宅仔港的淹水面積廣達8公頃，淹水高度30公分；2018年0823豪雨時，淹水的高度更一度近50公分高，雖然積水一天就消退，但是影響了2000位居民，所以市府努力著手在宅仔港進行一系列水利整治，感謝中央經費挹注，讓這項水利工程能順利完工。

水利局今天舉行宅港抽水站及下水道系統的完工啟用儀式，立委賴惠員、市議員方一峰、謝舒凡、蔡蘇秋金都出席見證。

水利局表示，宅港抽水站及社區雨水下水道為當地防洪改善計畫的最後一哩路，將抽水量從原先每秒抽排0.6公噸提升至3.6公噸，並新建長191公尺的箱涵，將宅港社區保護標的拓展至全聚落範圍，加強該地區防洪、抗洪能力，降低颱風豪雨期間淹水風險。