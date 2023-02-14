美國2019年把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，如今更進一步停止核發美國企業供貨的許可證。華為不斷被針對引發中國媒體不滿，撰文直指美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）是圍殺華為的幕後推手，他為了掐死華為不惜動用手上所有的政治資源，背後目的更包括為家族企業謀取更大的商業利益。

根據集微網報導，美國商務部之所以全面封殺華為，麥考爾是背後主兇之一，回顧2019年5月16日，美國商務部以國家安全為由，將華為列入管制「實體名單」，禁止美國企業向華為出售相關技術和產品；2020年美國總統換屆拜登上任後，麥考爾認為華為存在繼續危害美國國家安全的漏洞，藉此問題不斷向美國國會和商務部發難。

報導指出，麥考爾在一年半以來對華為窮追猛打，其實早在2013年12月11日，麥考爾當時就提出立法，要求美國國土安全部部長代表聯邦政府展開網路安全活動，並規定其在預防和應對涉及訊息技術(IT) 的網路安全事件中的作用。

報導稱，對麥考爾來說，掐死華為，不但可以贏得愛國的好名聲，也可以為自己的家族企業謀取更大的商業利益。因麥考爾的妻子Linda Mays McCaul是Clear Channel Communications創始人兼前董事長Lowry Mays的女兒，Clear Channel Communications正是所謂的美國清掃網路行動的重要參與者，也是禁止華為進入美國市場的主要推手。

但華為仍展現強大韌性，另根據華爾街日報報導，華為等中國科技公司計劃未來幾年在東南亞市場大舉投資，中國業者的優勢在於提供的產品比美國同業平價。而許多中國企業正進軍東南亞，主因認為這裡面對的監管較少，也比在歐美等成熟市場更容易獲利。