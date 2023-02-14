33歲蘇姓女子透過不詳管道取得他人死亡、清寒證明等資訊，在臉書社團「捐舊衣─送愛心社團」發文募集喪葬、棺木費用，3名雲林、高雄的網友熱心響應卻發覺受騙，社團管理員報警處理逮獲蘇女，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴。

2020年8月24日，蘇女利用前男友林姓男子的帳號在「捐舊衣─送愛心社團」發文，表示江姓男子自身有疾患、家境清寒又遭逢親人過世，無力處理後事，希望善心人士能協助喪葬、棺木費用，還強調「七月份冤親債主功德比較大」、「費用足夠就停止募款」，文末還附上自稱是江男的金融帳戶，吸引愛心網友捐款。

陳姓、黃姓及王姓3名網友看到貼文後，分別匯出3000元、1000元、1000元到該戶頭，社團管理員發現該篇文章不對勁，報警處理。

檢警調查發現，案發當時林男正在服刑，網友滙款的銀行帳戶是蘇女李姓丈夫所有。蘇女到案後否認犯行，還強調從未使用林男帳號上網發文。檢方認為蘇女供詞避重就輕，犯嫌重大，偵結後依詐欺罪起訴，林男、李男則獲不起訴處分。