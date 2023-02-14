大S、具俊曄去年3月宣布閃婚，但經紀人透露結婚日期是以在韓國登記的2月8日為準，今(14日)逢西洋情人節，又是大S、具俊曄結婚1周年，稍早微博突流出夫妻倆私下甜蜜照片，可見大S在後面熊抱攬住具俊曄脖子，甜蜜之情表露無遺，小S跟郭彥甫也在旁邊，網友則虧別再刺激剃平頭的汪小菲了。

大S、具俊曄去年拋下震撼彈，表示兩人相隔20年後因大S手機號碼未變，才讓兩人重啟聯繫、復合交往，近日具俊曄飛到美國西雅圖工作，有路人偶遇他求合影，事後曬出照片大讚具俊曄很親切，還準備了多本有自己跟老婆為封面的《VOGUE》雜誌，可見對當時所拍的照片相當滿意。

大S和具俊曄的私照突然上熱搜。（圖／翻攝自康熙萬事屋微博）

今逢西洋情人節，微博上突然瘋傳大S跟老公、妹妹小S、郭彥甫及其他朋友去年在米其林二星餐廳RAW聚餐的合影，可見大S雙手交疊圈住具俊曄，整個身體黏在老公身上，露出甜蜜笑容，具俊曄則是伸出一手蓋在太太手上，可見兩人如膠似漆的好感情。

汪小菲日前頂平頭在直播中唱歌。（圖／翻攝自野生炸姐、康熙萬事屋微博）

而先前多次對前妻開砲的汪小菲，最近曬出平頭新髮型，還在直播時唱起梁詠琪的《短髮》，歌詞唱道：「我已剪短我的髮，剪斷了牽掛，剪一地不被愛的分岔」，似乎想要藉此懺情，讓網友今天看到大S、具俊曄的甜蜜照片後紛紛虧：「這熱搜可千萬別讓汪小菲給看見了，不然他又要在微博上發幾天瘋。」、「汪小菲估計一會又要發瘋了，大S是知道怎麼刺激他的哈哈哈​」、「汪小菲都快沒頭髮可以剃了」、「看大S和具俊燁狀態比和汪小菲在一起的狀態要好多了，果然還是得和讓自己開心的人在一起才幸福」。