林男與曾女在2020年6月間將4歲兒子接回台中同住，以男童頑皮不服管教，林男不但拳打腳踢，還以熱水澆燙肩臂凌虐：曾女則摑臉、拿水果刀刺肩，嫌吃太慢竟以麻油雞熱湯澆嘴，導致男童全身傷痕累累。一審法官以故意傷害兒童罪各判夫妻徒刑6月，曾女獲緩刑4年，受法治教育5場、義務勞務80小時，可上訴。

林男與曾女婚後，2017年3月間生子，將兒子委託父母照顧，2020年7月間才接回台中租住處同住，夫妻以4歲兒子頑皮不服管教，照顧他常情緒不佳，導致常暴力相向。

林男自2021年5月至11月間在住處，多次徒手或拿衣架打男童的手、被及臀部，曾腳踹他腰臀去撞到桌腳，甚至以熱水澆燙他手臂、肩膀等方式相繼凌虐。

曾女自2020年9月至2021年11月間多次拿課本、衣架打男童、摑臉，並拿水果刀刺傷他左肩，甚至以麻油雞熱湯澆灌嘴部等激烈方式施暴。

夫妻對男童暴力相向，造成他額頭瘀青，腳嘴、下唇、口腔及上顎有水泡及燙傷，頸部、背部都有新舊傷、左肩及左上臂燙傷，雙腋下、左膝、耳後及右手肘等處瘀傷，左大腿也有不明疤痕，左上臂切割傷等傷勢。

林男及曾女兩人坦承犯行，親屬也出面作證。法官認為，夫妻兩人多次對兒子施暴成傷，嚴重傷害男童身心，持續性傷害超過一般父母對未成年子女懲戒或管教，已達凌虐行為。

法官審酌林男有重利案前科，5年內再犯案，雖罪刑不同、罪質差異甚大，但不宜依規定加重其刑；曾女配合親職教育輔導，已有悔意，過當管教並非毫無原因的毆打、凌虐兒童，各依故意傷害兒童罪判刑6月，而曾女緩刑4年、法治教育5場、義務勞務80小時。